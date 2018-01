ProSiebenSat.1: Sitzt Conrad Albert bald auf dem Chefsessel?

Die Hinweise verdichten sind, dass der langjährige Rechtsvorstand Conrad Albert gute Aussichten auf den Vorstandsvorsitz bei ProSiebenSat.1 hat. In einem Monat gibt Thomas Ebeling den Chefposten ab.



ProSiebenSat.1 hüllt sich noch in Geheimnistuerei - eine Sprecherin lehnte laut dem "Handelsblatt" eine Stellungnahme zu den neusten Gerüchten ab. Diese besagen, dass Conrad Albert offenbar erster Anwärter auf den Chefsessel ist, auf dem momentan noch Thomas Ebeling sitzt.