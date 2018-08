ProSiebenSat.1: Super Quoten mit Haken

Trotz Fußball-WM schalteten die Zuschauer im Juli auch die Privatsender ein. Einige Sender verzeichnen sogar Rekord-Ergebnisse, allerdings nur wenn die Zielgruppe entsprechend angepasst wird.



Besonders morgens scheint das Publikum gerne mal den TV einzuschalten. Zwar heißt ein bekanntest Sprichwort "Der frühe Vogel fängt den Wurm", in der TV-Welt ist es jedoch wohl eher das "Frühstücksfernsehen". Zumindest freut man sich bei Sat.1 über die Einschaltquoten der Morgensendung. Diese zählten im Juli Quoten bis zu 19,0 Prozent Marktanteil. Sat.1 schließt den Monat insgesamt mit 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

Einen höheren Marktanteil zählt hingegen ProSieben in seiner Zielgruppe. In der Altersgruppe der 14- bis 39-Jährigen erreicht der Privatsender 13 Prozent. Trotz Fußball-WM feiert der Kanal damit den bisher erfolgreichsten Monat des Jahres. Insbesondere die Magazine "taff" und "Galileo" brachten Einschaltquoten.



Auf 4,7 Prozent Marktanteil kommt Kabel eins. Damit kann der Kanal 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat dazu gewinnen. Der Sender feierte im Juli seinen größten Erfolg mit der Sendung zum 70. Geburtstag Otto Waalkes.



Auch wenn 2,4 Prozent Marktanteil erstmal nicht viel klingt, verbucht Sixx damit einen Erfolg. Schließlich erlebt der Sender damit den besten Juli seit drei Jahren. "The Royals", "This Is Us" und "Castle" brachten hier die Quoten. Währenddessen kommt Sat.1 Gold auf 1,6 Prozent Marktanteil und ProSieben Maxi verzeichnet mit 1,8 Prozent sogar den stärksten Monat seit Senderstart. Auch kabel eins Doku steigert sich und zählt im Juli 0,7 Prozent Marktanteil.

Die ausgewählte Zielgruppe bestimmt die Quote



Bei den 14- bis 59-Jährigen sieht das Ranking übrigens ganz anders aus. Da erreichte RTL einen Monatsmarktanteil von 9,8 Prozent und lag damit hinter dem ZDF, das elf Prozent verzeichnet. In dieser Altersgruppe landet ProSieben gerade mal bei sieben Prozent. Beim Gesamtpublikum hingegen lag RTL im Juli mit 7,8 Prozent Marktanteil hinter ZDF (15,5 Prozent) und ARD (11,6 Prozent). Danach folgten Sat.1 (6,4 Prozent), Vox (4,6 Prozent), ProSieben (4,3 Prozent), Kabel 1 (3,2 Prozent) und RTL 2 (2,8 Prozent).