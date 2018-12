ProSiebenSat.1 arbeitet mit eSports-Plattform zusammen

Über seine Digital-Sportsparte 7Sports gründet ProSiebenSat.1 ein Joint Venture mit eSports.com, einer Online-Plattform, die live als auch hintergründig über das Thema berichtet.



ProSiebenSat.1 baut seine eSports-Aktivitäten deutlich aus: 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, verbündet ihre Kräfte mit den Experten der eSports.com AG. Das Unternehmen bringt die gleichnamige Plattform eine starke Marke und global skalierbares Produkt in das Joint Venture ein, das die beiden Partner gemeinsam zur führenden eSports-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen wollen.