ProSiebenSat.1 baut Digitalgeschäft in Europa aus

Mit dem Einstieg der TF1 Group und Mediaset in das Multi-Channel-Netzwerk Studio71 will die ProSiebenSat.1-Gruppe ihr Online-Video-Geschäft weiter internationalisieren. Damit erschließt die Mediengruppe auch den französischen und italienischen Markt.



Für das Wachstum von ProSiebenSat.1 hat in den letzten Jahren vor allem das Digitalgeschäft an Bedeutung gewonnen, wie die jeweiligen Quartalszahlen beweisen. Mit der am Donnerstag verkündeten Partnerschaft mit der französischen TF1 Group und Mediaset aus Italien will die deutsche Mediengruppe das Wachstum in diesem Bereich weiter vorantreiben.