ProSiebenSat.1 baut seine Geschäftsführung um

ProSiebenSat.1 TV Deutschland steht erneut vor personellen Veränderungen. Dieses Mal verlässt Geschäftsführer Markus Frerker das Medienunternehmen.



Bei ProSiebenSat.1 TV Deutschland, das sich um die Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe kümmert, kommt es erneut zu personellen Veränderungen. Das Unternehmen trennt sich von einem Geschäftsführer. Laut "Werben & Kaufen" verabschiedet sich das Unternehmen bereits zum Monatsende von Markus Frerker.