ProSiebenSat.1 beteiligt sich an Videodienst Pluto TV

ProSiebenSat.1 baut sein Digital-Entertainment-Geschäft weiter aus. Die Gruppe will sich am Videodienst Pluto TV mit Hauptsitz in Los Angeles beteiligen.



Die ProSiebenSat.1-Gruppe will ihr Entertainment-Geschäft weiter internationalisieren. Das Unternehmen will sich am US-Unternehmen Pluto Inc. mit Hauptsitz in Los Angeles beteiligen. Investiert werden soll ein hoher einstelliger Millionenbetrag, womit 14 Prozent der Anteile erworben werden.