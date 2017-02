ProSiebenSat.1 erweitert Geschäftsführung um Digital-Chef

Die Digitalsparte wird bei ProSiebenSat.1 immer wichtiger. Nach außen wird dies nun auch mit der Berufung des ersten Chief Digital Officer dokumentiert, der die Geschäftsführung erweitert. Gefunden hat ihn die Mediengruppe bei Maxdome.



Die jüngsten Geschäftszahlen belegen die wachsende Bedeutung der Digitalsparte bei ProSiebenSat.1. Mit einem neuen Posten dokumentiert die Mediengruppe die Wichtigkeit der Sparte für die Zukunft und führt den Chief Digital Officer ein, wie das Wirtschaftsmagazin "W&V" am Freitag berichtet.