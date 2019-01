ProSiebenSat.1 fordert Transparenz von Verivox & Co.

In der ständigen Debatte um Transparenz bei Vergleichsportalen setzt ProSiebenSat.1 ein Statement. Die Sendeanstalt verpflichtet seine Töchter Verivox und Billiger-Mietwagen.de zu mehr Transparenz und Verbraucherschutz.



ProSiebenSat.1 hat eine Selbstverpflichtungserklärung veröffentlicht. Laut "w&v" beinhaltet diese "verbindliche Regeln" für die Vergleichsportale der Medienanstalt. Damit nimmt das Unternehmen Verivox, Billiger-Mietwagen.de und Camper-Days in die Verantwortung.