ProSiebenSat.1 gewinnt ZDF für seine Plattform 7TV

Erster Coup für den neuen ProSiebenSat.1-Chef Max Conze - Das ZDF gesellt sich demnächst mit seinen Sendern zum Angebot von 7TV.



Bald ergänzen das ZDF, ZDFneo und ZDFinfo das Senderportfolio auf der Online-Plattform 7TV. Zwar ist noch kein konkreter Starttermin von den beteiligten Parteien genannt worden. Von ProSiebenSat.1 heißt es jedoch, dass die drei öffentlich-rechtlichen Programme schon "bald" bei 7TV angeboten würden.