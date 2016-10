ProSiebenSat.1 investiert in Videoplattform Wochit

Eine Gruppe von Geldgebern investiert in den Cloud-Dienst für Videos Wochit. Mit dem Geld will die Plattform seine Technologien verbessern und neue Kunden gewinnen. Zu den Geldgebern gehört auch ProSiebenSat.1.



Die ProSiebenSat.1 AG beteiligt sich an den Investitionen in die amerikanische Videoplattform Wochit. Vom deutschen Medienriesen und anderen Geldgebern wie der SPH Media Funds der Singapore Press Holding und Carlo de Benedetti flossen 13 Millionen US-Dollar an das Unternehmen. Mit dem Geld will Wochit seine Tools verbessern und seine Reichweite erhöhen.