ProSiebenSat.1 investiert in neuen Mediencampus

Einen dreistelligen Millionenbetrag steckt ProSiebenSat.1 in den Umbau seines Hauptsitzes in Unterföhring. Für die Mediengruppe ein Zeichen modernen Arbeitens.



Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, investiert ProSiebenSat.1 an seinem Hauptsitz in Unterföhrung einen dreistelligen Millionenbetrag. Das begründet die Mediengruppe damit, dass es stetig weiterwächst, und wie Vorstandsmitglied Conrad Albert erklärt, mit einem neuen Campus ein Zeichen für modernes Arbeiten und für Fortschritt setzen möchte.