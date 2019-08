ProSiebenSat.1 leidet unter sinkenden Werbeerlösen

Hohe Investitionen und sinkende Einnahmen im Werbefernsehen haben ProSiebenSat.1 im vergangenen Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert.



Der Umsatz stieg zwar dank höherer Erlöse mit Internetportalen und mit Produktionen um vier Prozent auf 947 Millionen Euro, aber diese beiden Sparten tragen weiterhin wenig zum Ergebnis bei. So fiel das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern um 19 Prozent auf 144 Millionen Euro, wie ProSiebenSat.1 am Mittwoch mitteilte.