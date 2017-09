ProSiebenSat.1 nimmt CME in europäisches Senderbündnis auf

Die European Media Alliance begrüßt ein weiteres Mitglied in ihren Reihen. Die tschechische Sendergruppe CME stößt zu dem Netzwerk aus internationalen Medien-Unternehmen hinzu.



ProSiebenSat.1 erweitert gemeinsam mit seinen bestehenden Partnern die European Media Alliance (EMA) um einen weiteren Partner. Mit Central European Media Enterprises (CME) schließt sich eine Mediengruppe dem Netzwerk an, die derzeit in Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Slowakei und Slowenien aktiv ist und damit einen Raum von 50 Millionen Einwohnern erreicht. Mit dem neuen Partner kommt die EMA damit dem Vorhaben näher, flächendeckend in ganz Europa präsent zu sein.