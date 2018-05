ProSiebenSat.1 offen für gemeinsame Plattform mit ARD und ZDF

Der ProSiebenSat.1-Chef Conrad Albert kann der Idee eines Videoportals zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen viel abgewinnen. Der neue ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hatte das vorgeschlagen.



"Ulrich Wilhelm ist ein echter Vordenker. Ich begrüße die Idee", sagte Albert dem "Handelsblatt" in dessen Montagsausgabe. "Wir brauchen deutsche und europäische Alternativen zu Netflix, Amazon Prime oder YouTube. Wir müssen mehr gemeinsam Hand in Hand machen, gerade auf der Inhaltsebene."