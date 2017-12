ProSiebenSat.1 schlägt Reiseportal "weg.de" los

Einnahmen aus dem Verkauf der Digitalsparte sollen die Finanzlage bei ProSiebenSat.1 aufbessern. Der Verkauf des Reiseportals "weg.de" ist ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin.



Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat einen Käufer für sein Reiseportal weg.de gefunden. Die niederländische Gruppe lastminute.com übernimmt nach eigenen Angaben für 12 Millionen Euro in bar die Konzerntochter Comvel, die das auf Pauschalreisen und All-Inclusive-Urlaube ausgerichtete Portal betreibt. Ein ProSiebenSat.1-Sprecher bestätigte am Donnerstagmorgen den Verkauf.