ProSiebenSat.1 schließt ATV-Übernahme ab

Nach der Zustimmung aller zuständigen Behörden konnte ProSiebenSat.1 Puls 4 die Übernahme des österreichischen Privatsenders ATV offiziell abschließen. Der Kauf des defizitären Senders vom TMG-Chef Kloiber war bereits im Februar vermeldet worden.



Nun ist es offiziell: Der österreichische Privatsender ATV ist künftig Bestandteil der ProSiebenSat.1-Familie. Die Mediengruppe vermeldete am Donnerstag nachmittag den endgültigen Abschluss der Übernahme, die bereits Anfang Februar unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden angekündigt wurde.