ProSiebenSat.1 schließt Partnerschaft mit Facebook

ProSiebenSat.1 und Facebook haben eine umfassende Vereinbarung für die Video-Plattform Facebook Watch geschlossen. Die Video-Destination innerhalb von Facebook bietet den Nutzern künftig einen weitreichenden Katalog an Video-Inhalten an.



Auf der Videoplattform sollen Clips und Short Episodes von Formaten wie "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum", "Galileo", "Late Night Berlin" oder "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zu sehen sein.