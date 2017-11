ProSiebenSat.1 setzt weiter auf SD-Verbreitung

Alle ProSiebenSat.1-Sender mit an Bord - Der neue Vertrag mit dem Satellitenbetreibern SES über eine Verlängerung der Partnerschaft beinhaltet auch eine Vereinbarung über technische Diensteistungen der SES-Tochter MX1.



Die ProSiebenSat.1 Media SE und der Satellitenbetreiber SES verlängern ihre Partnerschaft. Dadurch sind auch zukünftig sämtliche Programme der ProSiebenSat.1-Gruppe über die Astra Orbitalposition 19,2° Ost zu empfangen.



Der neue Distributionsvertrag umfasst die unverschlüsselte Verbreitung der Sender ProSieben, Sat.1, kabel eins, sixx, Sat.1 GOLD, ProSieben MAXX, kabel eins Doku und der Sat.1 Regionalfensterprogramme in Bayern und Nord-Rhein-Westfalen in SD-Qualität, sowie weitere technische Dienstleistungen der SES-Tochter MX1.