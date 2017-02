ProSiebenSat.1 sichert sich Factual-Entertainment-Formate

Zuschauer der ProSiebenSat.1-Senderfamilie dürfen sich über jede Menge frische Inhalte freuen. Dank einer Vereinbarung mit Scripps Networks Interactive stehen zahlreiche Factual -Entertainment-Formate für Sixx, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku auf dem Programm.



Unterhaltung durch Wissen, das ist das Ziel des sogenannten Factual Entertainment. Und die Zuschauer der ProSiebenSat.1-Spartensender Sixx, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku werden ab Frühjahr verstärkt in den Genuss dieser Sendungen kommen, denn die Mediengruppe vermeldete am Montag eine Vereinbarung mit dem auf solche Formate spezialisierten US-Network Scripps Networks Interactive.