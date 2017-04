ProSiebenSat.1 sichert sich israelisches Format für die Daytime

Ein neues Format für die Daytime hat ProSiebenSat.1 erworben. Die Sendung "Play Date" erinnert an "Das perfekte Dinner" und ähnliche Formate und kommt aus Israel.



Wer tagsüber den Fernseher einschaltet, wird entweder von Comedy-Sendungen erschlagen oder darf eine Scripted-Reality-Sendung nach der nächsten genießen. Gerade der ProSiebenSat.1-Familie könnte da ein wenig Abwechslung nicht schaden. Weshalb sich die Mediengruppe nur die aus Israel stammende Show "Play Date" gesichert hat, wie "Quotenmeter" berichtet. Das Format erinnert zwar sehr an "Das perfekte Dinner", könnte aber für Abwechslung sorgen.