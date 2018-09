ProSiebenSat.1 stärkt Informationskompetenz

ProSiebenSat.1 baut seine Informationskompetenz und eigenen Produktionsaktivitäten aus. Die Sendergruppe wird künftig an ihrem Hauptstandort in Unterföhring mehr Informationsprogramme selbst produzieren.



Im Zuge dieser Neuausrichtung wird Sat.1 sein Magazin "akte" ab Mitte 2019 selbst produzieren. Dafür wird eine eigene Redaktion am Standort Unterföhring aufgebaut. Bis Ende des Jahres wird "akte 20.18" von META productions in Berlin produziert.