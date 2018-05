ProSiebenSat.1 startet Ultra-HD-Ausstrahlung

Im Spätsommer diesen Jahres steigt die ProSiebenSat.1-Gruppe in das UHD-Zeitalter ein. Den Anfang machen vorerst zwei Formate, je eins von ProSieben und Kabel eins. Weitere sollen folgen.



Gegen Ende des Sommers sollen die ersten Folgen von "Galileo Spezial" und "Rosins Restaurants" im ultrahochauflösenden Format UHD (4K) mit HDR ausgestrahlt werden. Später sollen weitere Eigenproduktionen der Sendergruppe in UHD folgen. Parallel zur Live-Ausstrahlung in SD und HD werden die UHD-Sendungen über den Astra-Satelliten auf dem Sender UHD1 via HD Plus zu empfangen sein.