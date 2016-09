ProSiebenSat.1 startet Video-Marktplatz Glomex

Qualitativer Videocontent für Websites ist nicht immer leicht zu produzieren. Mit dem neuen Video-Marktplatz von ProSiebenSat.1 soll es für diese Schwierigkeit nun eine Lösung geben.



Mit der neuen Plattform Glomex hat ProSiebenSat.1 einen neuen Marktplatz für Video-Inhalte gestartet. Die Seite ermöglicht es Videoproduzenten, ihre hochwertigen Inhalte für Websites nutzbar zu machen. Publisher werden dabei im Umkehrschluss mit qualitativem Videocontent versorgt. Die Website ist dabei international konzipiert.

Zum Start ist die Plattform mit 20 Kooperationspartnern schon gut aufgestellt - darunter auch "Bild" und die Deutsche Telekom. Auch internationale Partner sind bereits an Bord, ebenso wie die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe. Neben dem Hauptsitz in Unterföhring hat Glomex auch einen Vertriebsstandort in Italien und ein Entwicklungszentrum in der Ukraine.