ProSiebenSat.1 startet die Live-Quiz-App "Quipp"

"Quipp" heißt eine neue kostenlose App von ProSiebenSat.1 Digital für Quizfans.



Mit ihr wird es möglich, ab sofort das eigene Wissen unter Beweis zu stellen und sich mit anderen zu messen, wie ProSiebenSat.1 Media am Mittwoch in München mitteilte. Täglich stehen für die App-Nutzer um 20 Uhr zehn Fragen aus Kategorien wie Wissenschaft, Sport, Geschichte, Entertainment, Kunst oder Politik auf dem Programm. Die Quizteilnehmer müssen sie in zehn Minuten richtig beantworten - mit stetig steigendem Schwierigkeitsgrad.