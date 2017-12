ProSiebenSat.1 sucht Ausweg mit neuer Strategie

ProSiebenSat.1 will sich mit dem Weggang des langjährigen Unternehmenschefs Thomas Ebeling neu aufstellen.

Ab Januar 2018 soll das Unternehmen auf den drei Säulen Entertainment, Content Production & Global Sales und Commerce stehen, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Mittwoch mit. Damit will der Konzern auf das sich dynamisch verändernde Umfeld reagieren und profitables Wachstum sicherzustellen. ProSiebenSat.1 kämpft schon länger mit sinkenden Zuschauerzahlen.