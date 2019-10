ProSiebenSat.1 sucht nach Abnehmer für US-Sparte von Red Arrow

Das US-Geschäft der ProSiebenSat.1-Tochter Red Arrow soll offenbar abgestoßen werden. Der Blick geht hierbei anscheinend Richtung Frankreich.



Bei der Suche nach einem Abnehmer sind nach Reuters-Informationen wohl vor allem die beiden französischen Unternehmen Vivendi und Banijay in den Fokus von ProSiebenSat.1 gerückt. Zumindest wird ihnen dies von einer mit dem Verkauf vertrauten, nicht näher genannten Person nachgesagt, wie hierzulande der "Business Insider" zuerst berichtet.