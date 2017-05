ProSiebenSat.1 und Discovery planen gemeinsame OTT-Plattform

Im Bereich OTT gehen ProSiebenSat.1 und Discovery künftig gemeinsame Wege. Mit der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens soll eine digitale Plattform für Formate der beiden Medienunternehmen geschaffen werden.



Fernsehen ohne Schranken und zu jeder Zeit: Was Netflix, Amazon und Co. seit einigen Jahren erfolgreich vormachen, ist auch für die alteingesessenen Medienunternehmen ein erstrebenswertes Ziel. Mit zahlreiches Apps und den Sendermedietheken gibt es bereits einige Angebote, künftig will ProSiebenSat.1 sein Angebot jedoch noch erweitern. Zu diesem Zweck hat die Mediengruppe nun ein Joint Venture mit Discovery gegründet, wie das Portal "New Business" am Montag berichtet.