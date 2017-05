ProSiebenSat.1 und Fox mit neuen Verträgen für Online-Rechte

Auch in Zukunft werden Produktionen von Twentieth Century Fox bei den Sendern von ProSiebenSat.1 zu sehen sein. Bei den jüngsten Verhandlungen wurde jedoch deutlich, dass sich an den bisherigen Verträgen etwas ändern muss.



Obwohl der alte Vertrag noch nicht ausgelaufen war, hat ProSiebenSat.1 schon jetzt die Verlängerung mit Twentieth Century Fox beschlossen. Vor allem aus dem Netz dränge die Konkurrenz wie Amazon auf den Markt, mal ganz abgesehen von den klassischen Rivalen des linearen Fernsehens.