ProSiebenSat.1 und MX1 erweitern Deal

Mediendienstleister MX1 baut seine Partnerschaft zu ProSiebenSat.1 aus. Ein neuer Rahmenvertrag soll die Übertragung von Sport- und Live-Events klären.



Die Tochterfirma der ProSiebenSat.1 Media SE sichert sich Satellitenkapazitäten auf Occasional Use Basis für die weltweite Verbreitung ihrer Sport- und Live-Events. Dafür sorgt eine Vereinbarung zwischen ProSiebenSat.1 Produktion und MX1.