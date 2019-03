ProSiebenSat.1 und VDD suchen Drehbücher für Sat.1-Thriller

2019 wieder gemeinsamer Exposé-Fördertopf von ProSiebenSat.1 und der Verband Deutscher Drehbuchautoren für Suche nach neuen Dark Crime- und Thriller-Formaten für Sat.1.



ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) starten die 5. Ausschreibungsrunde für das gemeinsame Exposé-Programm. Die Ausschreibung konzentriert sich in diesem Jahr auf Stoffideen für den Bereich Thriller und Dark Crime, die unter anderen Aspekten vor allem auch die Mainstream-Ausrichtung der Sat.1-Fiction im Blick behalten sollen.