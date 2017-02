ProSiebenSat.1 vermeldet ATV-Übernahme

Was sich in den letzten Wochen angedeutet hat, wurde nun bestätigt: ProSiebenSat.1 Puls 4 übernimmt den österreichischen Privatsender ATV. Die geschlossenen Verträge stehen jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Medien- und Kartellbehörden.



Am Ende ist es keine Überaschung mehr: Der Verkauf von ATV an die ProSiebenSat.1-Gruppe hatte sich seit Januar immer deutlicher abgezeichnet, am Dienstag vermeldete die Mediengruppe nun Vollzug. Damit wird ProSiebenSat.1, das in Österreich bereits unter anderem Puls 4 betreibt, eine noch exponiertere Stellung am TV-Markt in der Alpenrepublik einnehmen.