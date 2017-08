ProSiebenSat.1 wächst weiter

Die ProSiebenSat.1 Group steigert den Konzernumsatz um 9 Prozent auf 962 Mio. Euro. Damit bestätigt der Konzern ein weiteres Mal seinen positiven Umsatz- und Ergebnisausblick.



Im zweiten Quartal 2017 konnte die ProSiebenSat.1 Group nicht nur gute Einschaltquoten vermelden, auch der Umsatz stieg. Mit 962 Mio. Euro konnte das Quartal abgeschlossen werden. Im Vorjahr waren es 886 Mio. Euro. Damit wuchs der Umsatz um 9 Prozent. Gleichzeitig steigerte der Konzern seine relevanten Ergebnisgrößen weiter.