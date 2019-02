ProSiebenSat.1 wechselt Management aus

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 räumt in seiner Management-Etage auf. Ein gutes Jahr nach seinem Einstand dreht Chef Conze krätig am Personalkarussell.



Ein Jahr nach seiner Berufung baut ProSiebenSat.1-Chef Max Conze den Medienkonzern um und wechselt das Management aus. Neben Conzes Stellvertreter Conrad Albert gehört künftig nur noch der neue Finanzvorstand Rainer Beaujean dem Konzernvorstand an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.