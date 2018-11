ProSiebenSat.1 weniger Kohle für Aktionäre

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 senkt den Ausblick und die Dividende, die Aktionäre erwarten dürfen, hofft aber auf einen leichten Umsatzzuwachs im Jahr 2019.



Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 rechnet mit Umsatz- und Gewinnbelastungen und will seine Dividende kürzen. Statt 80 bis 90 Prozent vom bereinigten Überschuss soll schon für das laufende Jahr nur noch 50 Prozent an die Aktionäre ausgeschüttet werden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in München mit.