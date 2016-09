ProSiebenSat.1 will Drohnenrennen zur neuen Formel 1 machen

Drohnenrennen sind voll im Trend. Das hat auch ProSiebenSat.1 erkannt und holt die Drone Racing League nun nach Deutschland. Dabei will die Mediengruppen die Rennen zur Formel 1 der Zukunft machen.



Die ProSiebenSat.1 Group setzt weiter auf Sportbusiness. Wie das Unternehmen zur Messe dmexco bekannt gab, investiert das Tochterunternehmen 7Sports in die Übertragungsrechte für professionelles Drohnenrennen der Drone Racing League. Die Kooperation beinhaltet Rechte für die DRL-Rennen über die Plattformen der ProSiebenSat.1-Gruppe exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Free-TV, Pay-TV und online.