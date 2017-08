ProSiebenSat.1 will schwachem TV-Markt trotzen

ProSiebenSat.1 macht der schwache TV-Markt zu schaffen. Die Werbeeinnahmen blieben im dritten Quartal unter den bisherigen Erwartungen.



Wie der Münchner Medienkonzern am Montagabend mitteilte, sieht das Management den deutschen TV-Werbemarkt im Jahr 2017 nur noch auf Vorjahresniveau, nach einem bisher in Aussicht gestellten Wachstum am unteren Ende der Spanne von 1,5 bis 2,5 Prozent. Gleichzeitig setzt das Unternehmen aber auf ein gut laufendes Digitalgeschäft sowie auf eine Erholung der TV-Werbung zum Jahresende hin und bestätigte die Umsatz- und Gewinnziele. Die Aktien gerieten auf der Handelsplattform Tradegate dennoch unter Druck.