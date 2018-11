ProSiebenSat.1 zeigt mehr Sendungen in UHD

Sat.1 wird seine neue Eigenproduktion "Amokspiel" am 27. November ab 20.15 Uhr auch auf UHD1 zeigen. Die Ausstrahlung in UHD erfolgt parallel zur SD- und HD-Ausstrahlung.



In "Amokspiel" entscheidet ein Telefonat über Leben und Tod. Meldet sich der Angerufene mit der richtigen Parole, kommt eine Geisel frei - meldet er sich falsch, wird eine Geisel getötet. Millionen Hörer verfolgen Jan Mays (Kai Schumann) perfides Amokspiel mit Verhandlungsführerin Ira Samin (Franziska Weisz) an den Radios.