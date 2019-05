Probleme mit ISS-Stromversorgung: Raketenstart verschoben

Die Internationale Raumstation ISS hat mit Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen.



Deshalb sei der Start einer Rakete mit Nachschub verschoben worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht zu Mittwoch mit. Für die Besatzung der ISS und für die Station selbst bestehe keine Gefahr. Der Nasa zufolge ist ein Gerät zur Verteilung von Strom ausgefallen.