Probleme nach dem Change Day – Nun also auch in Hessen

Für Unitymedia laufen die Change Days alles andere als rund. Nun berichten auch Kunden aus Hessen von Problem mit beim Fernsehempfang.



Auch der neue Change Day von Unitymedia verursachte wieder Probleme. Am 26. September lief der in Hessen über die Bühne. Schon am selben Abend meldeten sich viele Kunden des Unternehmens, da sie Probleme beim TV-Empfang hatten.