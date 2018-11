Prochnow und Grönemeyer beim "Kölner Treff"

Der WDR-Talk bekommt gleich zweifach hohen Besuch: Während schon die Anwesenheit des Schauspiel-Exportschlagers Jürgen Prochnow Grund zum Einschalten ist, wird auch noch Herbert Grönemeyer zwei Lieder live zum Besten geben.



Der seit Dekaden in Deutschland erfolgreiche Musiker wird die vergangenen Jahre im Gespräch mit Moderatorin Bettina Böttinger aus seiner Perspektive Revue passieren lassen.