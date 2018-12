Produzent Souvigner hat den Glauben an lineares TV verloren

Der TV-Produzent Souvignier glaubt, dass junge Leute sich nicht mehr für lineares TV interessieren, die älteren werden es jedoch noch eine ganze Zeit am Leben halten.



Der TV-Produzent Michael Souvigner glaubt zwar an die Kraft des Fernsehens, aber nicht mehr an das lineare TV. "Das Fernsehen, so wie wir es kennen, wird noch lange existieren, weil es immer mehr ältere Menschen gibt, die außerdem eine höhere Lebenserwartung haben", sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.