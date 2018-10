Produzenten-Duo sieht weiter Nachfrage nach starkem Content

Das Münchner Produzenten-Duo Quirin Berg und Max Wiedemann rechnet nicht mit einer sinkenden Nachfrage nach neuen Produktionen für TV und Film.



"Wir können absolut kein abnehmendes Interesse an starkem Content erkennen", sagte Quirin Berg im Interview für das Dossier zum Thema "Streaming" des Business-Lifestyle-Magazins "Business Punk".