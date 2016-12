Produzenten sehen Ausdehnung der Mediathekennutzung kritisch

In den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen bleiben Sendungen bisher höchsten eine Woche nach Ausstrahlung verfügbar, was sich im neuen Jahr ändern soll. Während die Zuschauer diese Änderung begrüßen, sehen sich die Produzenten durch die Pläne bedroht.



Dank der Mediatheken sind Fernsehzuschauer nicht mehr an den Ausstrahlungstermin von Sendungen gebunden und können diese nachholen, wann immer sie wollen. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es jedoch eine Einschränkung, denn die Programme stehen nur sieben Tage nach Erstausstrahlung zur Verfügung. Dies soll sich jedoch künftig ändern, denn nicht nur der "Tatort" sondern alle Sendungen sollen künftig länger in den Mediatheken zu finden sein. Dies stößt jedoch bei den Produzenten auf wenig Gegenliebe: In einem Statement spricht sich die Produzentenallianz am Mittwoch deutlich gegen die geplante Ausdehnung der Verweildauer aus.