Produzenten und ARD erweitern Modell zur Rechteteilung

Die Modalitäten für die Verwertungsrechte der von der ARD teilfinanzierten Produktionen müssen mit dem neuen Medienstaatsvertrag wahrscheinlich angepasst werden. An dieser Stelle greift man sicherheitshalber schon einmal vor.



Die ARD hatte sich jüngst zu einer erweiterten Rechteteilung bei teilfinanzierten Auftragsproduktionen verpflichtet und nun bestehende Regelungen mit den Produktionspartnern erweitert.



"Bei teilfinanzierten Auftragsproduktionen können sich Produzenten von Beginn an mit einem eigenen Finanzierungsanteil werthaltige Rechte sichern", erklärt die ARD-Filmintendantin Karola Wille die kürzlich erfolgte Einigung.