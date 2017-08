Produzenten wollen ihr Programm nicht mehr in der ZDF-Mediathek

Beim gestrigen Produzententag in Berlin stellte sich ZDF-Intendant Thomas Bellut rund 280 Produzenten. Es ging besonders um die ZDF-Mediathek. Deren Inhalte sind der Produzentenallianz ein Dorn im Auge.



Schon im Frühjahr brachte die Produzentenallianz einen Forderungskatalog an die Politik heraus. Darin war das wichtigste Anliegen die Beschränkung der Mediatheken von ARD und ZDF. Durch die kostenlosen Angebote sehen die Produzenten nämlich ihr Geschäftsmodell beeinträchtig.