"Professor T." kehrt für neue Folgen nach Köln zurück

Nach dem Mord an der jungen Ermittlerin Anneliese Deckert hat sich "Professor T." (Matthias Matschke) auf eine Nordseeinsel ins selbstgewählte Exil zurückgezogen. Kommissar Winter kann ihn überreden, wieder nach Köln zurückzukehren.



Hauptdarsteller Matthias Matschke steht seit gestern für Dreharbeiten für vier neue Folgen als "Professor T." vor der Kamera. Dabei wird er von vielen bekannten Gesichtern begleitet. Julia Bremermann spielte wieder die Kriminaldirektorin Christina Fehrmann, Helgi Schmid den Kommissar Daniel Winter und Simon Böer stellt den Hauptkommissar Simon Zander dar.