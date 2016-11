Professorentitel für LfM-Direktor Jürgen Brautmeier

Dem Direktor der Landesanstalt für Medien NRW (LfM), Dr. Jürgen Brautmeier, wurde von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf der Titel eines Honorarprofessors verliehen.



Über den Titel eines Honorarprofessors darf sich Dr. Jürgen Brautmeier freuen, der Direktor der Landesanstalt für Medien NRW (LfM). Den Titel erhielt er am Donnerstag von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit der Verleihungsurkunde vom Dekan der Philosphischen Fakultät der Universität, Prof. Dr. Ulrich Rosar, zugesprochen.