Programmanalyse macht Unterschiede auf Fernsehmarkt deutlich

Dass die öffentlich-rechtlichen Sender sich inhaltlich vom Privatfernsehen abheben ist nicht verwunderlich. Wo genau sich aber kommerzielles und gebührenfinanziertes Fernsehen unterscheiden, oder vielleicht auch ähneln, hat das Kölner Institut für empirische Medienforschung untersucht.



Der Gegensatz zwischen kommerziell betriebenem Fernsehen und gebührenfinanzierten Programm wird vor allem am Informationsgehalt deutlich. Das hat das Marktforschungsinstitut IFEM hat beim Vergleich der Programme der drei größten Privatsender Pro Sieben, Sat.1 und RTL mit dem Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF belegt.