Programmverstöße: ZAK rügt RTL und Tele 5

Immer wieder verstoßen Fernsehsender gegen das Gebot der Trennung von Werbung und Programm. Nun musste die zuständige Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) RTL und Tele 5 wegen Werbeverstößen mahnen.



Die Werbung, die Fernsehsender in ihrem Programm ausstrahlen, unterliegt vielfältigen Bestimmungen. So muss insbesondere die Trennung von Werbung und gesendeten Inhalten deutlich gemacht werden. Kommt es dabei zu Ungenauigkeiten, meldet sich die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) zu Wort. Nun hatten die Medienwächter erneut Werbeverstöße bei den Kanälen RTL und Tele 5 zu bemängeln. Beide TV-Sender wurden dazu angehalten, solche untersagten Formen der Programmgestaltung künftig zu unterlassen.