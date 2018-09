Projekt "Neuordnung": WDR stehen große Veränderungen bevor

Beim Westdeutschen Rundfunk sollen die Programmdirektionen von Grund auf umgestellt werden - die crossmediale Entwicklung der Sendergruppe soll somit weiter auf Kurs gebracht werden.



Die Zusammenarbeit von Fernsehen, Hörfunk und Online-Angeboten soll beim WDR über neu gestaltete Programmdirektionen stärker ausgebaut werden.